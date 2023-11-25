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Спецоперация на Украине
07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель «Хорька» опрокинул машину на встречную полосу во Владивостоке

В салоне автомобилиста не оказалось.

Источник: Соцсети

Авария с перевертышем произошла в столице Приморья. Кадрами ДТП в социальных сетях поделились очевидцы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По предварительной информации аварийных комиссаров, водитель Toyota Harrier по неизвестным причинам не справился с управлением. В итоге автомобиль врезался в бетонных блок и перевернулся на встречной полосе. Случилось все в районе Красного Знамени, 78.

На месте аварии водителя автомобиля не оказалось, судя по всему, он скрылся. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что утром 25 ноября во Владивостоке произошла серьезная авария. Водитель маршрутного автобуса № 63 скончался за рулем. В какой-то момент ему стало плохо, предположительно прихватило сердце. Мужчина потерял управление и транспорт врезался в ограждение. К моменту приезда полиции приморец уже был мертв.

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