12:27 (мск), источник: ТАСС

В ВС РФ сообщили об отражении шести атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск «Запад» отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск “Запад”, используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной бригады и 15-й бригады национальной гвардии на направлениях Загоруйковка, Першотравневое и Ивановка, Ягодное», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра группировки, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропавловки, Куриловки. Также расчетами тяжелых огнеметных систем были нанесены удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады в районе Синьковки.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки были уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три минометных расчета в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки. «Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, два беспилотных летательных аппарата», — заключил он.

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