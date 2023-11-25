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12:33 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Фергане неизвестные украли ящик для пожертвований, установленный в махалле — видео

В УВД Ферганской области прокомментировали данный инцидент.

Источник: Uznews

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестные на Damas крадут ящик для пожертвований.

Как сообщили UzNews.uz в УВД Ферганской области, ящик для пожертвований, установленный на территории махалли «Сармозор» в Куштепинском районе, был украден неизвестными лицами, которые подъехали на автомобиле Damas и погрузили ящик в транспорт.

Сообщается, что в органы внутренних дел района по данному факту не поступало никаких обращений.

В настоящее время ситуация взята под контроль районным УВД, специалисты которого приступили к доследственной проверке.

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