12:33 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Фергане неизвестные украли ящик для пожертвований, установленный в махалле — видео
В УВД Ферганской области прокомментировали данный инцидент.
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Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестные на Damas крадут ящик для пожертвований.
Как сообщили UzNews.uz в УВД Ферганской области, ящик для пожертвований, установленный на территории махалли «Сармозор» в Куштепинском районе, был украден неизвестными лицами, которые подъехали на автомобиле Damas и погрузили ящик в транспорт.
Сообщается, что в органы внутренних дел района по данному факту не поступало никаких обращений.
В настоящее время ситуация взята под контроль районным УВД, специалисты которого приступили к доследственной проверке.