Умерла заслуженная артистка России Наталья Дмитриева

«25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева», — говорится в сообщении.
Уточняется, что актриса снялась в порядка 40 фильмах, из запоминающихся ее ролей — Варвара в фильме «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народицкого, Виктория в «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича, Людмила в «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко, Елена в фильме «Невозвращенец» Сергея Снежкина.
Как сообщили в пресс-службе, Дмитриева с 1968 по 1979 год служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, затем в течение сезона 1979−1980 — в театре им. Ленсовета. В 1980 году актриса перешла в Молодежной театр на Фонтанке, где прослужила 43 года. Актриса занималась педагогической деятельностью, писала стихи и пьесы, одна из которых — «Девочка на шаре» — была поставлена в московском Театре Армена Джигарханяна.
«Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими», — написали в театре.