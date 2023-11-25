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20:39 (мск), источник: Ведомости

Китай вытеснил американский эсминец USS Hopper из своих территориальных вод

Минобороны Китая сообщило о незаконном вторжении эсминца USS Hopper ВМС США в свои территориальные воды в Южно-Китайском море, обвинив Вашингтон в стремлении к «морской гегемонии» в регионе. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Источник: Reuters

Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, близ архипелага Сиша (Парасельские острова). Китай был вынужден предпринять меры по наблюдению, предупреждению и вытеснению судна из территориальных вод в соответствии с законом.

«Серьезное нарушение суверенитета и безопасности Китая со стороны США является еще одним неопровержимым доказательством их стремления к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря. Это в полной мере показывает, что США являются не чем иным, как источником угрозы безопасности в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении на сайте минобороны Китая.

Ранее 15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Сан-Франциско. Выступая на пресс-конференции по их итогам, американский лидер назвал их «одними из самых конструктивных и продуктивных» из тех, что были между ними. По итогам встречи Си выразил уверенность в светлом будущем отношений между двумя странами, а Байден назвал встречу одной из самых конструктивных и продуктивных.

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