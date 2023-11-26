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07:11 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Трое детей погибли в горящем доме в Акмолинской области

Трое маленьких детей погибли в огне горящего дома в селе имени Рахымжана Кошкарбаева Акмолинской области в субботу, 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар охватил сельский дом в селе имени Рахымжана Кошкарбаева в Целиноградском районе Акмлинской области утром 25 ноября. В огне погибли трое детей. Известно, что прибывшие на место пожарные вытащили из огня тела двухлетнего мальчика и шестилетней девочки. Позднее под завалами нашли еще одного погибшего ребенка.

Шестимесячного малыша из огня удалось спасти, пишет издание 716kz. Его передали парамедикам, прибывшим на место происшествия.

Бороться с огнем пожарным Акмолинской области помогали спасатели из Астаны в составе 12 человек на двух спецмашинах.

Других подробностей официальные представители государственных органов пока не сообщили.

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