07:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Взял нож и махал во все стороны»: мужчина с ножом устроил переполох в Приморье — видео
Очевидцы поделились видеозаписью происшествия в социальных сетях.
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Мужчина с ножом устроил переполох в районе Приморья. Очевидцы поделились видеозаписью происшествия в тг-канале «Приморье Онлайн» (18+).
Происшествие случилось в городе Спасск-Дальний в Приморском крае.
По словам очевидцев, в магазин в районе Крестьянского переулка зашел мужчина, взял в руки нож, а после попросил вызвать полицию. На все просьбы покинуть магазин он отвечал отказом, так как считал, что в таком случае его убьют.