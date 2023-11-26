12:31 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье спасатели вынесли со льда четырёх умирающих от голода лебедей
Птицы не успели улететь вовремя.
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Спасатели вынесли со льда молодых лебедей-шипунов в посёлке Хмели, сообщает Пермское орнитологическое общество.
Как говорят специалисты, четыре лебедя из позднего выводка не успели подняться на крыло. Неделю назад родители и два брата эти лебедят улетели в тёплые края. А оставшиеся четыре птицы уже были на примете у лис и бродячих псов.
Спасатели помогли лебедям избежать неминуемой смерти. Вместе с сотрудниками Пермского орнитологического общества они организовали спасение выводка. На место оперативно прибыли специалисты поисково-спасательной группы № 3 Пермской краевой службы спасения. Они быстро отловили ослабевших от голода и холода птиц, рассказали в орнитологическом обществе.