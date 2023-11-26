Смоленский губернатор сообщил о пресечении атаки беспилотников

Атаку дронов пресекли российские силы пресекли утром 25 ноября, написал Анохин в своем Telegram-канале. По предварительным данным властей, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор. Глава региона также попросил жителей не распространять фотографии и видео с беспилотниками в соцсетях.
Минобороны РФ ранее сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Украинские дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении оборонного ведомства. В Туле сбитый беспилотник потерял управление и влетел в многоквартирный дом, один человек пострадал, сообщало правительство Тульской области.
17 ноября Анохин рассказал об уничтожении украинских беспилотников самолетного типа в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района. 15 ноября Киев также пытался атаковать регион.
По указу президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 г., в Смоленской области введен режим повышенной готовности. Смоленская область на юге граничит с Брянской областью, которая после начала спецоперации подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.