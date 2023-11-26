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11:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.by

Давка произошла во время музыкального фестиваля в Индии, погибли люди

Во время мероприятия, которое проходило под открытым небом, начался ливень, и участники массово ринулись в помещения университета, чтобы укрыться.

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Четыре человека погибли, более 60 пострадали в результате давки, случившейся во время музыкального фестиваля в университете индийского города Кочин, об этом сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на данные полиции и местных властей.

Трагедия случилась в субботу вечером. Во время мероприятия, которое происходило на улице, внезапно начался ливень. Участники фестиваля бросились в один из залов университета по лестнице, возникла давка.

«Внезапно люди, находившиеся на ступеньках, упали. Люди прошли по ним… Четыре человека были доставлены в больницу мертвыми, а еще несколько получили серьезные ранения», — сообщил заместитель генерального директора полиции Аджит Кумар.

В результате погибли четыре студента: два мальчика и две девочки.

По данным агентства, ранения получили 64 человека. Пострадавшие были госпитализированы, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Власти штата Керала распорядились провести расследование случившегося.

Напомним, что аналогичная трагедия случилась в Беларуси в мае 1999 года, когда в результате давки в подземном переходе у метро «Немига» в Минске погибли 53 человека.

В тот день люди собрались у Дворца спорта на концерт на открытом воздухе. Внезапно началась гроза с градом. Около двух с половиной тысяч человек попытались укрыться от непогоды в подземном переходе.

Началась давка, в которой буквально за несколько минут погибло 53 человека. Более 250 пострадали. Большинству погибших было от 14 до 20 лет.

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