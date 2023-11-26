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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

Пожар на западе Москвы потушили

Спасатели потушили возгорание на Мосфильмовской улице в Западном административном округе Москвы.

Источник: Reuters

Спасатели потушили возгорание на Мосфильмовской улице в Западном административном округе Москвы. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на экстренные службы, площадь распространения пожара достигла 70 кв. метров. После ликвидации возгорания ограничения на движение транспорта сняли.

Задымление в районе Мосфильмовской заметили утром 26 ноября. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пожар начался в районе дома № 43/40 на улице Мосфильмовской из-за неполадок в электропроводке.

После обнаружения источника возгорания спасатели перекрыли улицу, и в Дептрансе посоветовали москвичам выбирать альтернативные маршруты для поездок.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о пожаре на электроподстанции «Чагино» в Москве, который, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания.

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