12:39 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о двух сбитых ракетах С-200 над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над акваторией Азовского моря две украинские ракеты С-200, которые были запущены с целью ударов по объектам в РФ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Около 11.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над морем, добавили в оборонном ведомстве.

18 октября Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом — Киев попытался атаковать территорию РФ переоборудованными в ударный вариант ракетами для зенитного комплекса ПВО С-200. Их фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали, жертв и пострадавших не было.

7 октября ВС России также предотвратили попытку ВСУ ударить по Крыму зенитной ракетой. Кроме того, 12 августа ВСУ дважды за день пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант.

До этого, 28 июля, Украина ударила по Таганрогу переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Тогда обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова — ее обломки упали в безлюдном месте. Сообщалось о более 20 пострадавших.

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