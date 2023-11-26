Минобороны сообщило о двух сбитых ракетах С-200 над Азовским морем

«Около 11.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.
Ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над морем, добавили в оборонном ведомстве.
18 октября Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом — Киев попытался атаковать территорию РФ переоборудованными в ударный вариант ракетами для зенитного комплекса ПВО С-200. Их фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали, жертв и пострадавших не было.
7 октября ВС России также предотвратили попытку ВСУ ударить по Крыму зенитной ракетой. Кроме того, 12 августа ВСУ дважды за день пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант.
До этого, 28 июля, Украина ударила по Таганрогу переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Тогда обломки одной упали в центре Таганрога, другая ракета была сбита в районе Азова — ее обломки упали в безлюдном месте. Сообщалось о более 20 пострадавших.