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13:53 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Больше 100 населенных пунктов в Молдове остались без электроснабжения из-за метели

В Молдове из-за непогоды более ста населенных пунктов обесточены, идут работы по восстановлению электроснабжения.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Сильный ветер и снегопад оставили без электроснабжения целый ряд населенных пунктов в Молдове, сообщает пресс-служба поставщика.

«По данным оперативной ситуации на 10.30, электричество частично или полностью отсутствует примерно в 109 населенных пунктах центральных и южных районов страны, из-за повреждений отключены 84 сети среднего напряжения».

рассказали в компании Premier Energy.

Сообщается, что на местах работают оперативные бригады по восстановлению сетей, поврежденных метелью и сильным снегопадом.

С утра воскресенья обильный снег, сопровождаемый сильным ветром, приводит к обрыву проводов. Ситуацию осложняет и то, что передвигаться по дорогам крайне сложно из-за заносов.

Ранее компания сообщала, что уже на 8.00 воскресенья остались без электричества 38 тысяч потребителей из 59 населенных пунктов южных районов (Комрат, Кагул, Кантемир, Вулканешты, Тараклия, Чадыр-Лунга).

Ситуация в Приднестровье

Сильный ветер и налипший снег стал причиной аварийных отключений электроэнергии в Приднестровье. Больше всего пострадал Слободзейский район. Там временно без света оставались сёла Коротное, Суклея, Красное, Глиное, Карагаш.

Над оперативным устранением неполадок работают 4 бригады. На данный момент еще отключены с. Красное, Карагаш и Суклея. В Тирасполе и в селе Терновка были отключения, однако в настоящее время электроснабжение восстановлено.

В Григориопольском районе отключались села Малаешты, Карманово, Колосово. На данный момент снабжение электроэнергией восстановлено, в районе работают три бригады.

Частичные отключения были в Бендерах, неполадки уже устранили. Циклон еще не дошел в Дубоссары, Рыбницу и Каменку. Аварийные бригады работают круглосуточно, а дежурные вызываются по мере необходимости.

«Из аварийных отключений — это порывы самих сетей. Где-то провода полопались, где-то деревья попадали на них. Крупных ЧП нет, это обычные неполадки при такой погоде, особенно с учетом, что обещали порывы ветра до 22 м/с. Это все контролируемо».

рассказал Sputnik Молдова гендиректор ГУП «ЕРЭС» Василий Сырбу.

На случай еще большего ухудшения погоды на предприятии сформированы дополнительные бригады.

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