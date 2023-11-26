Мошенники убедили столичную пенсионерку отдать им более 10,7 млн руб

«Злоумышленники неоднократно звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о попытке неизвестных лиц по доверенности получить доступ к ее сбережениям. Введенная в заблуждение пострадавшая поверила аферистам и начала выполнять все их указания. Злоумышленники подослали к женщине соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу правоохранительного органа и ездила с пенсионеркой по отделениям банков, где последняя снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники запретили пенсионерке сообщать о проводимых мероприятиях, а соучастницу-курьера в банке просили называть крестницей.
Как указано в материале, установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле в преображенской межрайонной прокуратуре.
«Прокуратура Москвы напоминает, что сотрудники правоохранительных органов никогда и ни под какими предлогами не просят граждан снимать денежные средства со счетов и передавать их посторонним, а также не проводят никакие процессуальные действия по телефону», — добавили в пресс-службе.