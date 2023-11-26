Главное
Спецоперация на Украине
17:34 (мск), источник: АГН «Москва»

Мошенники убедили столичную пенсионерку отдать им более 10,7 млн руб

Мошенники, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили 93-летнюю жительницу района Гольяново отдать им более 10,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленники неоднократно звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о попытке неизвестных лиц по доверенности получить доступ к ее сбережениям. Введенная в заблуждение пострадавшая поверила аферистам и начала выполнять все их указания. Злоумышленники подослали к женщине соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу правоохранительного органа и ездила с пенсионеркой по отделениям банков, где последняя снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники запретили пенсионерке сообщать о проводимых мероприятиях, а соучастницу-курьера в банке просили называть крестницей.

Как указано в материале, установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле в преображенской межрайонной прокуратуре.

«Прокуратура Москвы напоминает, что сотрудники правоохранительных органов никогда и ни под какими предлогами не просят граждан снимать денежные средства со счетов и передавать их посторонним, а также не проводят никакие процессуальные действия по телефону», — добавили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Движение ограничат на участке Новослободской улицы почти на год из-за строительных работ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура