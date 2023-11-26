В жилых домах Минска из кранов шла вода с песком. Администрация района пояснила ситуацию

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в жилых домах по ул. Одинцова из кранов шла вода с песком. В администрации Фрунзенского района Минска пояснили ситуацию, сообщает БЕЛТА.
«Сегодняшнее утро во Фрунзенском районе началось с поступления информации об отсутствии воды по улице Одинцова. Заявка была быстро обработана. УП “Минскводоканал” приняло все необходимые меры для восстановления водоснабжения жилых домов и промывки водных сетей. Именно по этой причине вода из кранов у некоторых жильцов могла быть с песком в этот период», — отметили в районной администрации.
Проверка качества воды в контрольных точках продолжается. Администрация и УП «Минскводоканал» приносят извинения за неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.