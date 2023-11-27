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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Провалился по колено»: рыбаки впервые вышли на лед в Приморье

Очевидцы поделились деталями в социальных сетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Рыбаки впервые вышли на лед в Приморье. Очевидцы поделились деталями в тг-канале «Приморье Онлайн» (18+).

Рыбаки вышли на первый лед в районе Угольной, но, как оказалось, не слишком удачно.

Один из рыбаков сообщает, что рисковать в данный момент не стоит: рыбы нет и лед в Амурском заливе еще не в полной мере окреп.

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