03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Провалился по колено»: рыбаки впервые вышли на лед в Приморье
Очевидцы поделились деталями в социальных сетях.
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Рыбаки впервые вышли на лед в Приморье. Очевидцы поделились деталями в тг-канале «Приморье Онлайн» (18+).
Рыбаки вышли на первый лед в районе Угольной, но, как оказалось, не слишком удачно.
Один из рыбаков сообщает, что рисковать в данный момент не стоит: рыбы нет и лед в Амурском заливе еще не в полной мере окреп.