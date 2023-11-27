06:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Концентрация ванадия в озере Гасси в Хабаровском крае превышена в 6 раз
Загрязнение носит локальный характер.
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Специалисты «Заповедного Приамурья» провели комплексное экологическое обследование озера Гасси в Нанайском районе Хабаровского края, чтобы установить микроэлементный состав воды и гидробионтов после проведения дноуглубительных работ для прокладки газопровода, которое проводилось два года назад. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», учёные отмечают, что большинство показателей снизилось.
— Определено, что большинство показателей содержания микроэлементов как в природной воде, так и в гидробионтах снизилось. Уровень концентраций микроэлементов достиг значений, сравнимых с фоновыми концентрациями, полученными при проведении мониторинга в 2016—2017 годов до начала проведения хозяйственных работ на озере, — рассказала заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Никитина. Единственное исключение — ванадий. Концентрация данного элемента в природной воде сейчас превышает предельно допустимые значения во всех точках исследований и максимально в устье безымянного ручья, где базировалась техника строителей газопровода в 2021 году, в 6,4 раза. Как отмечают учёные, загрязнение носит локальный характер и связано с сжиганием дизельного топлива и мазута.
Специалисты также изучили фауну озера Гасси и выявили, что концентрация ванадия в почках карася серебряного в 3,4 раза выше фоновых показателей 2017 года, а в мышцах — в 9 раз. Также зафиксировано трёхкратное превышение концентрации элемента в мягких тканях брюхоногих моллюсков, которые обитают в водоёме.
— Можно отметить рост общего коэффициента накопления токсичных микроэлементов в мягких тканях брюхоногих моллюсков в 2023 году по сравнению с фоновым 2017 годом, который больше связан с повышением концентраций ванадия, мышьяка, а в отдельных пробах свинца и ртути, — уточники в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
— Результаты, полученные в 2023 году, определяют экологическое состояние озера Гасси в районе исследований как стабильное. Поэлементный анализ образцов воды и гидробионтов демонстрирует влияние локального загрязнения в районе прокладки газопровода по ванадию. Следует обратить внимание на концентрации мышьяка. Они повышенные, относительно полученных в прошлые годы. Негативное влияние может развиваться во времени и сказаться на видовом разнообразии гидробионтов, — подытожили учёные.