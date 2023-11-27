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06:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Автобус № 27 столкнулся с седаном под Новосибирском

В Новосибирской области произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.

На этот раз в аварию угодил пассажирский ПАЗ, работавший на маршруте № 27. Видео с места происшествия было опубликовано в паблике «АСТ-54» в ВК.

На данный момент известно, что каршеринговый седан и пассажирский автобус столкнулись на Красноярском шоссе в районе поселка Озерный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автобус от удара вылетел в кювет. Седан также получил значительные повреждения.

Официальной информации на этот счет пока нет. О пострадавших также не сообщается. Известно только, что в автобусе на момент столкновения не было пассажиров.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске двое пассажиров пострадали при столкновении автобуса с иномаркой.

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