06:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Автобус № 27 столкнулся с седаном под Новосибирском
В Новосибирской области произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.
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На этот раз в аварию угодил пассажирский ПАЗ, работавший на маршруте № 27. Видео с места происшествия было опубликовано в паблике «АСТ-54» в ВК.
На данный момент известно, что каршеринговый седан и пассажирский автобус столкнулись на Красноярском шоссе в районе поселка Озерный.
Автобус от удара вылетел в кювет. Седан также получил значительные повреждения.
Официальной информации на этот счет пока нет. О пострадавших также не сообщается. Известно только, что в автобусе на момент столкновения не было пассажиров.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске двое пассажиров пострадали при столкновении автобуса с иномаркой.