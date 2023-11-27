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07:56 (мск), источник: Om1.ru

Пешеход попал под фуру на трассе Тюмень — Омск

Он погиб мгновенно.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Авария случилась в воскресенье, 27 ноября, около десяти часов вечера. По информации ГИБДД, в районе 410 километра трассы Тюмень — Омск, в Крутинском районе, пешеход попал под большегрузный автомобиль «ДАФ».

По предварительным данным, мужчина шёл по правой полосе по ходу движения машин. От удара он погиб мгновенно. Личность погибшего сейчас устанавливается.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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