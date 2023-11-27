07:56 (мск), источник: Om1.ru
Пешеход попал под фуру на трассе Тюмень — Омск
Он погиб мгновенно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Авария случилась в воскресенье, 27 ноября, около десяти часов вечера. По информации ГИБДД, в районе 410 километра трассы Тюмень — Омск, в Крутинском районе, пешеход попал под большегрузный автомобиль «ДАФ».
По предварительным данным, мужчина шёл по правой полосе по ходу движения машин. От удара он погиб мгновенно. Личность погибшего сейчас устанавливается.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.