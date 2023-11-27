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07:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жительница Хабаровского края обманула «микрозаймы» на 50 тысяч рублей

Её обвиняют в совершении пяти преступлений.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края приложила все усилия, чтобы получить необходимые ей займы в микрофинансовых организациях, правда теперь за это ей грозит судебное разбирательство. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», женщина схитрила при оформлении пяти кредитов, которые в результате не вернула.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, обвиняемая обращалась в разные микрофинансовые организации, но ни с одной из них не была честна. Так, при оформлении заявок, как считают правоохранители, она указывала не соответствующие действительности сведения о месте работы и размере заработной платы. Ей верили и займы выдавали — в общей сложности она получила 50 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.

По какой причине женщина решила не возвращать деньги и не выплачивать высокие проценты за пользования ими не сообщается. После того, как обман был выявлен, на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». В настоящее время прокурором Верхнебуреинского района утверждено обвинительное заключение в отношении женщины.

В случае, если вина местной жительницы будет доказана, помимо испорченной кредитной истории, ей могут грозить штраф, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, либо арест до четырёх месяцев.

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