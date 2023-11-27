«Ребенок уже страдает алкоголизмом»: павлодарку обвинили в спаивании 2-летней дочери

Волонтеры рассказали, что мать девочки злоупотребляет алкоголем, а ребенку приходится жить в антисанитарных условиях, при этом малышка якобы уже знакома со вкусом спиртного.
«Все знают, что ребенок уже страдает алкоголизмом, пьет пиво и засыпает с дешевым вином. Мы наблюдали за семьей несколько дней, один раз приехал к ним по вызову кто-то из сотрудников, поругал их и уехал», — говорят волонтеры.
Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что на место выехали сотрудники ювенальной полиции.
«Установлено, что мать злоупотребляет спиртными напитками, не занимается воспитанием дочери, не создает для проживания благоприятные условия. Сотрудником ювенальной полиции в отношении матери составлен административный материал по статье 127 КоАП РК», — пояснили в ДП Павлодарской области.
Девочку у матери забрали и определили в Дом ребенка. Семью взяли на учет и направили материалы на Комиссию по делам несовершеннолетних. В управлении здравоохранения региона отметили, после поступления в Дом ребенка девочку осмотрели медики, а также дано направление на обследование в детскую областную больницу.
Добавим, что согласно ст. 127 КоАП РК: 1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.