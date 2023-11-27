Эсминец ВМС США подвергся ракетной атаке в Аравийском море

Со стороны районов Йемена, которые контролируются группировкой хуситов, ночью 27 ноября были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе (Аравийское море), сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
Инцидент произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. «Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях (18,5 км. — РБК) от кораблей. Эсминец USS “Mason” (DDG87), входящий в состав авианосной ударной группы “Дуайт Д. Эйзенхауэр”, завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», — говорится в сообщении ведомства в X.
Торговое судно Central Park подало сигнал бедствия в связи с нападением, уточнили американские военные. По прибытии на помощь коалиционная группа по борьбе с пиратством потребовала от нападавших освободить танкер, после с него высадились пять вооруженных лиц. Они попытались скрыться на небольшой лодке, однако Mason преследовал нападавших, в итоге они сдались.
Экипаж Central Park в настоящее время находится в безопасности.
Детали нападения на танкер ранее рассказал Fox News. Собеседники телеканала рассказали, что американские военные при поддержке Военно-морских сил Японии задержали захватчиков танкера под флагом Либерии, перевозившего фосфорную кислоту.
По данным источников Fox News, нападавшие не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении, и в итоге покинули судно, попытавшись доплыть до Йемена на лодке. Американские военные, прибывшие на сигнал бедствия, направились за ними, делая предупредительные выстрелы в воздух. Перехватить боевиков помог японский эсминец. Их задержали и допросили.
Два высокопоставленных американских чиновника заявили Fox News, что после задержания пиратов группировка хуситов в Йемене выпустила две баллистические ракеты в сторону эсминца Mason.
Представитель компании Zodiac — оператора танкера — сообщил, что в результате нападения судно, груз и экипаж из 22 моряков не пострадали. «Мы хотели бы поблагодарить силы коалиции, которые быстро отреагировали, защитив имущество в этом районе и соблюдая международное морское право», — приводит Associated Press сообщение компании.
Zodiac связало нападение с пиратством. Международно признанное правительство Йемена обвинило в атаке на танкер хуситов. Ранее они объявили, что будут топить любые израильские суда — как с флагом Израиля, так и принадлежащие израильским компаниям. После этого нападениям подверглись два судна — грузовое судно Galaxy Leader (Израиль говорил, что оно британское и эксплуатируется японской компанией) и контейнеровоз CMA CGM Symi, плывший под флагом Мальты.
Zodiac Maritime Ltd входит в компанию Ofer Global, которую возглавляет бизнесмен израильского происхождения Эяль Офер.