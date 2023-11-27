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10:04 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В ВКО десять человек отравились угарным газом

С начала отопительного сезона угарным газом отравились 10 человек, в том числе восемь детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: Baigenews

Как отметили в ДЧС ВКО, всем пострадавшим понадобилась госпитализация. Причинами происшествий стали нечищеные дымоходы, закрытые заслонки и ненадлежащее состояние печей.

Сотрудники ДЧС ВКО обошли уже порядка 100 000 домов с целью разъяснения жителям правил пожарной безопасности. Кроме того, в домах людей из социально уязвимых категорий установили более 2 000 датчиков угарного газа.

«В ходе рейдов выявлено 22 000 домов, где жители нарушают правила пожарной безопасности», — добавили в пресс-службе.

Около половины всех нарушений связаны с неправильной эксплуатацией печей.

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