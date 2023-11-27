10:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Рост числа ДТП на федеральных трассах зафиксирован в Хабаровском крае
Вместе с улучшением качества дорог водители стали чаще нарушать ПДД.
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Управление ГИБДД России по Хабаровскому краю опубликовали неутешительную статистику по числу дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах региона. Парадокс, но чем лучше становятся качество дорожного покрытия, тем больше регистрируется аварий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за прошедшие десять месяцев субъект побил трагические показатели прошлого года.
По информации дорожных полицейских, с января по октябрь включительно на федеральных трассах региона произошло 125 аварий, что на 11,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Также на 76% выросло количество погибших (37 против 21) и раненых на 15,5% (164 и 142 соответственно). Как рассказала государственный инспектор безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Хабаровскому края Юлия Новикова, основная причина ДТП в этом году — небезопасный выезд на полосу встречного движения.
— В первую очередь хочется сказать, что дело тут не в качестве дорог — они у нас с каждым годом становятся лучше. Дело в дисциплине водителей. Автомобилисты начинают чувствовать себя увереннее и переоценивают свои возможности. Следует помнить, что ограничения скорости никто не отменял. Другой вопрос в том, соблюдаются ли правила дорожного движения, — прокомментировала ситуацию нашему корреспонденту Юлия Новикова.
На участках дороги Хабаровск — Владивосток с закрытыми поворотами специалисты нанесли семь километров структурной разметки, а также шумовые полосы на участке в районе Лермонтовки. Возле Сосновки по просьбе жителей села установили светофор с кнопкой вызова на месте, где ранее был нерегулируемый пешеходный переход.
Также структурная разметка появилась на федеральной трассе Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре — её нанесли на участках с кривыми малого радиуса общей протяженностью 26 километров. На подъезде к Комсомольску-на-Амуре выполнили устройство шумовых полос и монтаж шериф-балки на мосту через Амур. Между Троицким и Лидогой в рамках ремонта установили освещение на автобусных остановках.
Помимо этого, на автомобильной дороге Хабаровск — Находка в районе Чёрной Речки над проезжей частью смонтировали два светофора с желтым мигающим сигналом, в районе Тополево — два муляжа камер фотовидеофиксации.
— На Комсомольском шоссе сейчас устанавливаются барьеры-разделители встречных потоков, которые не позволяют выезжать водителям на полосу встречного движения. Деньги на такие конструкции выделяются, и они будут появляться и на федеральных трассах. Конечно, это не панацея. Также нужно больше камер фотовидеофиксации, которые сами по себе уже дисциплинируют водителей, — подытожила Юлия Новикова.