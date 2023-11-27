10:46 (мск), источник: Время
Иномарка наехала на девушку с ребенком в Кстове
Обстоятельства выясняются.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Иномарка сбила девушку с ребенком в Кстове утром 27 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.
ДТП около дома № 7 по улице 40 лет Октября случилось примерно в 07:50. Водитель Daewoo Nexia наехал на 23-летнюю мать и её 2-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обоих госпитализировали в Кстовскую ЦРБ. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла под колесами иномарки в Богородском округе.