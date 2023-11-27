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10:46 (мск), источник: Время

Иномарка наехала на девушку с ребенком в Кстове

Обстоятельства выясняются.

Источник: Время

Иномарка сбила девушку с ребенком в Кстове утром 27 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

ДТП около дома № 7 по улице 40 лет Октября случилось примерно в 07:50. Водитель Daewoo Nexia наехал на 23-летнюю мать и её 2-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Обоих госпитализировали в Кстовскую ЦРБ. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла под колесами иномарки в Богородском округе.

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