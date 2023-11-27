Главное
Главные новости 27 ноября
11:01 (мск), источник: Фонтанка

У виновника массового ДТП на «Коле» — 22 штрафа. Погибший был без прав

Погибший в ДТП на «Коле» водитель был лишен прав.

Предполагаемый виновник смертельной аварии на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти — злостный нарушитель ПДД. Вопросы есть ещё к одному участнику этой массовой аварии. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 ноября.

ДТП, напомним, произошло 26 ноября около 20:55 на 116-м километре автодороги «Кола». Всё началось с «Форда Транзита», который двигаясь в сторону Петербурга, выехал на полосу встречного движения на участке, где выезд разрешён. По данным «Фонтанки», машина с петербургскими номерами, но её регистрация прекращена в связи с продажей её в августе 2023 года. Водителю 31 год, он житель Норильска, в 2023 году 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, больше всего за превышение скорости. Штрафы у него оплачены.

«Транзит», выехав на встречку, ударил встречный «Рено Аркана» 2022 года выпуска, и тот улетел в кювет. За рулём «Рено» находился 42-летний житель Ленобласти без водительского удостоверения — он был лишён прав. При этом у мужчины пять штрафов за нарушения ПДД в этом году. Затем «Транзит» задел попутный «КИА Спортедж», и тот врезался в стоявший на обочине эвакуатор.

На месте погиб водитель «Рено». Его 47-летняя пассажирка — владелица автомобиля — получила тяжёлые травмы и была доставлена в ЦРБ Волхова. Также в тяжёлом состоянии госпитализирован предполагаемый виновник ДТП — водитель «Форда Транзита».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поскользнулся, упал… Кто и что должен сделать, чтобы горожане перестали ...
Издержки гуманитарного образования: Алексей Серебряков идет по следу в д...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследованиеГИБДД