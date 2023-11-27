Опасное явление: за два часа вода в порту Азова поднялась на 36 см

Ночью в Ростовскую область дошла часть кубанского урагана. Ветер в донской столице поднялся до 12−18 м/с, а в отдельных регионах Дона до 30 м/с.
В Азове сильный ветер вызвал нагон воды: затопило сразу несколько территорий. Полиция перекрыла автодорогу Азов-Ейск. На территории Азовского порта поднялся уровень воды. Местные жители говорят, что с 2014 года не помнят подобных случаев.
На месте работают спасатели. Местные жители ходят в «рыбацких» сапогах и непромокаемых костюмах.
За подтоплениями наблюдает и метеоролог Вячеслав Смажнов.
«Осенью такая непогода случается каждый год. Ветер до вечера будет, так что ждем еще. Сейчас за два часа вода поднялась на 36 сантиметров. Вообще уровень должен быть 610 сантиметров, а уже поднялось до 696 сантиметров. Это опасное явление», — рассказал корреспонденту ИА «ДОН 24» метеоролог.