11:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье осужденному экс-полицейскому заменили принудительные работы на реальный срок
Прокуратура добилась пересмотра дела и ужесточения приговора.
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Первомайский районный суд Владивостока пересмотрел дело бывшего начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения оперативного подразделения городского УМВД. Сергею Шалимову, осужденному за покушение на мошенничество, назначен реальный срок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Ранее Первомайский районный суд Владивостока признал бывшего полицейского виновным в том, что в октябре 2022 года он сообщил своему знакомому о том, что может выступить посредником при передаче взятки 700 тысяч рублей должностным лицам УМВД для скорейшего раскрытия преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности. При этом реальной возможности исполнить обещанное у него не было. Далее осужденный сообщил, что якобы уже передал обозначенную сумму нужным людям из своих средств и требовал денег от потенциального взяткодателя. Но довести свое дело до конца экс-полицейский так и не смог — он и его посредник были задержаны сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.
Прокурор района не согласился с приговором суда и направил апелляцию. После пересмотра дела Приморский краевой суд приговорил осужденного к лишению свободы на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 80 тысяч рублей, а также лишением звания «капитан полиции» и права занимать отдельные должности на 2 года.
Приговор вступил в законную силу, осужденный взят под стражу в зале судебного заседания.