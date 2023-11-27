15:03 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«Сбил на скорости 84 км/ч и скрылся». Пьяный бесправник насмерть сбил велосипедиста под Гомелем
Под Гомелем пьяный бесправник поехал кататься и сбил насмерть велосипедиста.
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Житель агрогородка Поколюбичи задержан за пьяный наезд на односельчанина. Подробности сообщили в УСК по Гомельской области.
Трагедия произошла 8 июля в Гомельском районе. С утра 41-летний сельчанин проводил на вокзал сожительницу с детьми, а потом в городе встретился со знаком, с которым выпил водки. Мужчины после этого поехали в агрогородок, где снова выпивали.
К вечеру фигурант под градусом предложил другу покататься на машине. Около 18.00 часов он взял ключи от «Фольксваген Гольф», на котором ездила сожительница, и сел за руль. На улице Ленина пьяный бесправник ехал со скоростью 84 километра в час, при разрешенных 60-ти и сбил велосипедиста, ехавшего попутно. Водитель авто после наезда скрылся с места преступления. После чего с приятелем они спрятали авто во дворе.
В это время скорую помощь и ГАИ вызвали односельчане пострадавшего 53-летнего велосипедиста, очевидцы ДТП. Однако от полученных травм потерпевший спустя пару часов скончался в больнице.
— Благодаря помощи граждан, подозреваемого установили в тот же день. Медэкспертиза показала в его крови не менее 2,62 промилле этилового спирта, — прокомментировали в пресс-службе.
Наезд на велосипедиста также попал на камеры видеонаблюдения. А судебная автотехническая экспертиза установила, что водитель мог заранее обнаружить на дороге препятствие в виде велосипедиста, а также применить, как штатное, так и экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд.
Фигуранту инкриминируют нарушение ПДД в алкогольном опьянение, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также заведомое оставление в опасности (ч.4 ст. 317, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Беларуси). С санкции прокурора подозреваемый заключен под стражу.