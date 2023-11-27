12:29 (мск), источник: АиФ Калининград
За сутки в области второй человек погиб на пожаре из-за неосторожности
Зафиксированное утром 27 ноября происшествие произошло в Полесском районе.
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В Полесске следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре.
Утром 27 ноября после тушения пожара в одном из домов по улице Заводской в городе Полесск обнаружено тело мужчины.
Погибшим оказался 66-летний мужчина, проживавший в указанном жилище. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности погибшего при курении.