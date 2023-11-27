12:46 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Умер на рабочем месте: В Молдове на КПП скончался 30-летний пограничник — причина смерти устанавливается
Александр Филимон работал на таможне 7 лет.
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Сотрудник молдавской таможни скоропостижно скончался при исполнении служебных обязанностей на таможенном посту Тудора в районе Штефан-Водском районе. В Пограничной полиции сообщили о смерти 30-летнего сотрудника Александре Филимоне.
Он почувствовал себя плохо, но скончался до приезда бригады скорой помощи.
Детали трагедии устанавливаются.
Александр Филимон работал на таможне 7 лет.