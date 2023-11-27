В Самарканде граждане нанесли телесные повреждения инспектору по профилактике, прибывшему на вызов — видео

В социальных сетях распространились видео конфликта между гражданами и сотрудником правоохранительных органов, во время которого инспектору пришлось применить палку.
Как сообщили в областном УВД, 20 ноября в 19:30 от жителя махалли «Бунёд» в городе Самарканде поступил звонок в 102 с просьбой прислать инспектора по профилактике из-за драки, происходящей в одной из квартир.
На вызов прибыл инспектор по профилактике УКД ОВД № 6 лейтенант А. Тошпулатов. Выяснилось, что драка происходила между ранее судимым по некоторым статьям УК РУз гражданином М. Р., его сестрой, ее мужем и братом.
После того как инспектор разнял конфликтующих, граждане стали активно оказывать ему сопротивление, нанеся тем самым телесные повреждения.
Также они разбили лобовое стекло автомобиля, принадлежащего инспектору по профилактике.
По данному факту в отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РУз (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг), они задержаны в процессуальном порядке.