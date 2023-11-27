14:57 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Выявлены сотни поддельных билетов. Что произошло на концерте Jah Khalib в Ташкенте
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Концерт известного исполнителя Jah Khalib запомнится ташкентцам надолго. Мало того что на входе в зал, где проходило мероприятие, образовалась массовая давка, так еще и неизвестные лица пытались раскачать общественное мнение, вбрасывая провокационные посты с тезисами «погибли несколько человек», «беременная женщина потеряла ребенка». При этом причиной случившегося стали перекупщики, которые продали сотни поддельных билетов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.