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14:57 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Выявлены сотни поддельных билетов. Что произошло на концерте Jah Khalib в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Концерт известного исполнителя Jah Khalib запомнится ташкентцам надолго. Мало того что на входе в зал, где проходило мероприятие, образовалась массовая давка, так еще и неизвестные лица пытались раскачать общественное мнение, вбрасывая провокационные посты с тезисами «погибли несколько человек», «беременная женщина потеряла ребенка». При этом причиной случившегося стали перекупщики, которые продали сотни поддельных билетов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«25 ноября в “Хумо Арена” состоялся концерт исполнителя Jah Khalib. Во время допуска зрителей в фан-зону образовалась неконтролируемая очередь, спровоцированная большим количеством людей, купивших поддельные билеты на посторонних сайтах, а не через официальную платформу iticket.uz. Были выявлены сотни поддельных билетов, реализованных спекулянтами и перекупщиками. Так, только по одному QR-коду предпринято 115 попыток пройти на мероприятие», — подчеркнули в компании Iticket.uz.

Благодаря системе программного контроля, лица, приобретшие поддельные билеты, не смогли пройти на мероприятие. Однако в результате созданных ими беспорядков, на концерт не смогли попасть люди с настоящими билетами на руках.

В настоящее время полные данные о поддельных билетах и лицах, которые их приобрели, переданы в ГУВД для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц по каждому факту.

«Выражаем сожаление по произошедшему факту и от имени организатора мероприятия хотим заверить, что всем, кто приобрел билеты на концерт Jah Khalib с официального ресурса или в кассах iticket.uz и не смог попасть на мероприятие, будет осуществлен возврат денежных средств», — добавили в компании.

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Выявлены сотни поддельных билетов. Что произошло на концерте Jah Khalib в Ташкенте
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