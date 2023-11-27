15:47 (мск), источник: АиФ Кубань
В Сочи таксист на скорости влетел в отбойник
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 27 ноября на Курортном проспекте возле санатория «Зеленая роща».
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В Сочи таксист на скорости влетел в отбойник.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 27 ноября на Курортном проспекте возле санатория «Зеленая роща». Информация об этом появилась в социальных сетях.
По сообщению очевидцев, водитель не справился с управлением и на скорости врезался в отбойник.
Напомним, в Сочи машина скорой помощи врезалась во внедорожник, выехав на «встречку». Предварительно установлено, что 51-летний водитель скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Митсубиси». Два медработника и перевозимый пациент получили ушибы и ссадины. В отношении водителя служебного автомобиля возбудили административное расследование в рамках ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.
Мы писали, что в Краснодаре осудят жителя Таджикистана, устроившего смертельное ДТП. По версии следствия, 23 сентября 2023 года 30-летний житель Республики Таджикистан устроил ДТП на Ростовском шоссе. На автомобиле «Лада Приора» он не справился с управлением и пересек двойную сплошную, где столкнулся с «Тойотой». В результате аварии 26-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Его спасти не удалось.