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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Зеленоградском районе «Рено» впечатало в дерево

Пострадал 53-летний мужчина.

Источник: ГУ МВД

ДТП, в котором пострадал 53-летний мужчина, случилось в Зеленоградском районе. Там на трассе «Романово — Пионерский — Сальское — Янтарный» водитель автомобиля «Рено» на прямом участке дороги не справился с управлением.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель не учел метеорологические условия и врезался в дерево.

От сильного удара машина получила серьезные повреждения. Водитель получил травмы.

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