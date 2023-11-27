16:05 (мск), источник: Комсомольская правда
В Зеленоградском районе «Рено» впечатало в дерево
Пострадал 53-летний мужчина.
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ДТП, в котором пострадал 53-летний мужчина, случилось в Зеленоградском районе. Там на трассе «Романово — Пионерский — Сальское — Янтарный» водитель автомобиля «Рено» на прямом участке дороги не справился с управлением.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель не учел метеорологические условия и врезался в дерево.
От сильного удара машина получила серьезные повреждения. Водитель получил травмы.