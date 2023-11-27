21:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Из-за непогоды в Ялте ввели режим ЧС
В связи с непогодой в Ялте ввели режим ЧС.
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В связи с непогодой в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Постановление о введении режима ЧС подписал председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский. Документ будет действовать до тех пор, пока не ликвидируют последствия непогоды.
Павленко также рассказала, что в Ялте создается рабочая группа, которая обследует берегоукрепительные сооружения от Фороса до Гурзуфа. Кроме того, на курорте собирают информацию о пострадавших бусах.
— Еще одна рабочая группа (ее возглавит мой заместитель Юрий Леонидович Журавлев) обследует все мосты, подпорные стены, кровли, фасады, дворовые территории, дороги, — заключила глава администрации.