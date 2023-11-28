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03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье обманутый мошенниками мужчина решил обхитрить полицию

Житель Артема совершил ложный донос.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артеме возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершенном преступлении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

С заявлением в полицию обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили у него паспорт и оформили на его имя кредит в размере 800 тысяч рублей.

Чуть позже сотрудники уголовного розыска все же установили, что потребительский кредит гражданин взял самостоятельно, но ключевую роль здесь сыграли уговоры телефонных мошенников. Чтобы избежать выплаты, потерпевший решил написать заявление в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, — “Заведомо ложный донос о совершении преступления”. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также заведено уголовное дело и по факту мошеннических действий в отношении жителя Артема — по части 3 статьи 159 УК РФ (организованное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее значительный вред).

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