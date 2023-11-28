03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье обманутый мошенниками мужчина решил обхитрить полицию
Житель Артема совершил ложный донос.
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В Артеме возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершенном преступлении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
С заявлением в полицию обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили у него паспорт и оформили на его имя кредит в размере 800 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, — “Заведомо ложный донос о совершении преступления”. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также заведено уголовное дело и по факту мошеннических действий в отношении жителя Артема — по части 3 статьи 159 УК РФ (организованное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее значительный вред).