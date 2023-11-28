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03:52 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Хабаровчанку будут судить за продажу несуществующих щенков шпица

Женщина размещала в интернете ложные объявления, брала с покупателей деньги и пропадала.

Источник: AP 2023

В Хабаровске пойдёт под суд местная жительница, которая продавала несуществующих щенков. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило следствие, жительница Краснофлотского района занималась обманом покупателей с января по март этого года. Хабаровчанка размещала в интернете ложные объявления, в которых предлагала купить щенков породы шпиц по договорной цене.

«Потенциальные покупатели связывались с обвиняемой, договаривались о покупке щенков и переводили ей 3 до 8,5 тысяч рублей в счёт оплаты. После получение средств продавщица переставала выходить на связь», — рассказали в надзорном ведомстве.

Всего женщина «развела» шесть покупателей, поверивших в честность сделки. Сумма ущерба превысила 31 тысячу рублей.

Против недобросовестной продавщицы возбудили дело по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Материалы дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в Краснофлотский районный суд.

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