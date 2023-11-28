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07:47 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Лжесотрудницы акимата присвоили 140 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор лжесотрудницам акимата, которые замешаны в громком деле о мошенничестве, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на OTYRAR.

Источник: Newtimes.kz

По данным прокуратуры Аль-Фарабийского района, две женщины обманули более 70 человек на 140 миллионов тенге. Мошеннической схемой они промышляли около года.

В среднем, каждый потерпевший заплатил осужденным от 1 млн до 2 млн тенге за помощь в приобретении квартиры по госпрограмме.

Приговором суда обе жительницы Шымкента признаны мошенницами и осуждены к 6 годам колонии.

«В течение года-полтора они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления», — говорит старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Шымкента Музафар Муталипов.

В прокуратуре Аль-Фарабийского района говорят, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещают получить безвозмездный грант от государства и адресную социальную помощь за энную сумму.

С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди заядлых аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок в местах не столь отдаленных.

«Например, приходит мошенник, входит в ваше доверие, вам обещают. А вы к соседу обращаетесь или к родственникам. Они даже приходят и показывают дома, выезжают на место строительства, показывают дом, входят в доверие обманным путем», — говорит Музафар Муталипов.

По его словам, между жертвами и мошенниками есть посредник, который даже не подозревал, что участвует в афере.

«Они тоже идут как потерпевшие. Изначально они тоже отдали свои деньги, и они говорят, есть еще родственники, по программе можете получить, чем больше людей, тем легче получить квартиру, говорят», — рассказал Муталипов.

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