Лжесотрудницы акимата присвоили 140 млн тенге в Шымкенте

По данным прокуратуры Аль-Фарабийского района, две женщины обманули более 70 человек на 140 миллионов тенге. Мошеннической схемой они промышляли около года.
В среднем, каждый потерпевший заплатил осужденным от 1 млн до 2 млн тенге за помощь в приобретении квартиры по госпрограмме.
Приговором суда обе жительницы Шымкента признаны мошенницами и осуждены к 6 годам колонии.
«В течение года-полтора они работали. Потому что уже выявляются люди. Мошенники обещают сделать все за год, полтора. Уже больше потом люди терпеть не могут и пишут заявления», — говорит старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Шымкента Музафар Муталипов.
В прокуратуре Аль-Фарабийского района говорят, что это не единственная схема аферы. Мошенники обещают получить безвозмездный грант от государства и адресную социальную помощь за энную сумму.
С начала года районным надзорным органом рассмотрено 62 уголовных дела в отношении 87 задержанных. Среди заядлых аферистов немало мошенниц-рецидивисток, большинство из них уже отбывали свой срок в местах не столь отдаленных.
«Например, приходит мошенник, входит в ваше доверие, вам обещают. А вы к соседу обращаетесь или к родственникам. Они даже приходят и показывают дома, выезжают на место строительства, показывают дом, входят в доверие обманным путем», — говорит Музафар Муталипов.
По его словам, между жертвами и мошенниками есть посредник, который даже не подозревал, что участвует в афере.
«Они тоже идут как потерпевшие. Изначально они тоже отдали свои деньги, и они говорят, есть еще родственники, по программе можете получить, чем больше людей, тем легче получить квартиру, говорят», — рассказал Муталипов.