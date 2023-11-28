07:43 (мск), источник: Коммерсантъ
В ходе СВО погиб военнослужащий из Большой Сосновы
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Большесосновского округа 40-летний Андрей Силуков.
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Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета на своей странице в соцсети.
Андрей Силуков проходил военную службу по контракту. Дата и место гибели военнослужащего не сообщаются.
Прощание с Андреем Силуковым пройдет сегодня в Большой Соснове.