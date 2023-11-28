09:39 (мск), источник: Татарстан 24
В Альметьевске второклассник провалился под лед
Сотрудник городской службы успел помочь ребенку.
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В Альметьевске ученик начальных классов провалился под лед на Городском озере. Сотрудник городской службы МУП «ГУАД» Руслан Сабаев успел помочь ребенку. Благодаря его быстрому реагированию мальчик остался жив. Об этом сообщил мэр Тимур Нагуманов в своем Телеграм-канале.
«Хочу выразить свою благодарность и признательность Руслану Сабаеву за неравнодушие и героизм. Его действия спасли жизнь ребенка!», — поблагодарил глава района.
Чиновник также напомнил жителям Альметьевска, что до устойчивых морозов осенний лед не надежен, и движение по таким участкам крайне опасно для здоровья.
Ранее мы писали, что в заливе Волги около Зеленодольска нашли тело провалившегося под лед мужчины. Тело неизвестного было обнаружено в 25 метрах от берега.