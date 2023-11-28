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10:29 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Оптовый наркокурьер задержан в Барановичах

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержан оптовый наркокурьер, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

С поличным 22-летнего пинчанина, который распространял психотропы, задержали оперативники наркоконтроля Пинского ГОВД.

«Фигурант получал крупные партии “товара”, делил на более мелкие и раскладывал в лесных массивах в своем городе, а также в Барановичах и Бресте. При нем по месту жительства и в тайниках обнаружено и изъято более одного килограмма особо опасного психотропного вещества 4-СМС. “Трудовой стаж” мужчины в качестве курьера наркошопа составил около месяца», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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