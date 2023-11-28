11:26 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье самосвал вылетел на красный и раздавил иномарку, водитель погиб
Он ехал на зелёный свет.
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Водитель легкового автомобиля погиб в жёстком ДТП с грузовиком в Прикамье, сообщает пресс-служба УГИБДД по Пермскому краю.
Авария произошла в 8.20 28 ноября. По трассе Пермь — Усть-Качка ехал грузовой самосвал «Ситрак» под управлением 34-летнего мужчины. По предварительным данным, на 22 километре дороги на регулируемом перекрёстке водитель грузовика выехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Хендай». За рулём легковой иномарки находился 42-летний водитель. Он ехал по перекрёстку на зелёный свет со стороны деревни Кичаново в сторону Перми.
Водитель легковушки погиб в аварии. По ДТП начали проверку, полиция устанавливает обстоятельства аварии.