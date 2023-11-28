13:51 (мск), источник: АиФ Омск
Омич, который до смерти избил пенсионера, проведёт 14 лет в тюрьме
Он был признан виновным в убийстве, разбое и краже.
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Омский областной суд вынес приговор 60-летнему омичу, который убил и обокрал пенсионера. Он смог выручить более 400 тысяч рублей.
В суде установлено, что в конце ноября прошлого года в селе Почекуево Большереченского района подсудимый решил проникнуть в дом 73-летнего знакомого. Обвиняемый испытывал материальные трудности и надеялся найти в доме пенсионера сбережения.
Омич выставил оконные рамы, проник в дом потерпевшего, напал на пенсионера и избил ногами и поленом. Пострадавший скончался на месте. Подсудимый нашёл более 12 тысяч рублей в чужом доме и ушёл, но позже вернулся снова, надеясь, что выручит что-то ещё. Тогда в металлическом баке в кладовой он обнаружил более 420 тысяч рублей, которые похитил.
На суде обвиняемый признался только в краже, отрицая убийство пострадавшего. Правда, суд всё равно признал его виновным в разбое, убийстве и краже и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.