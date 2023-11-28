14:00 (мск), источник: Прецедент
Заморил голодом 44 собаки: жителя Новосибирска отправили в психбольницу
Житель Новосибирска заморил голодом 44 собаки и попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что вместе с сестрой мужчина держал в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки, однако должным образом не ухаживал за ними. Животные жили в жутких условиях: собак не кормили и не лечили, в результате чего 18 из них погибли и 3 получили увечья.
У 27 изъятых животных ветеринары диагностировали гиповитаминоз, рахит, деформацию костной ткани, атрофию мышц, отсутствие подкожно-жировой клетчатки, острое нарушение функций органов и систем.
Октябрьский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным по части 2 статьи 245 УК России (жестокое обращение с животными). Тем не менее, сибиряка освободили от уголовной ответственности, поместив в психиатрический стационар.
Дело в том, что судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина не мог «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».