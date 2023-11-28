14:05 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Мать, проводившую обряды со связыванием над сыном, арестовали в Сочи
В Сочи жительнице Москвы предъявили обвинение в истязании своего малолетнего ребенка — ранее эта история стала резонансной.
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Женщина проводила обряды над сыном, связывая его и выливая на мальчика горячий воск.
32-летняя женщина обвиняется по статье УК РФ «Истязание малолетнего».
Следствие выяснило, что мать с сыном приехали из столицы на кубанский курорт в сентябре этого года и поселились в апартаментах. До начала ноября женщина проводила над мальчиком ритуалы со связыванием и обливанием горячим воском, сообщили в пресс-службе кубанского Следкома.
Ранее сообщалось, что тревогу начал бить отец мальчика, который не жил с семьей. Он позвонил в полиции и сказал, что переживает за сына, и что мать его ребенка, возможно, состоит в секте.
Правоохранители обнаружили женщину и ребенка в одном из помещений апартаментов на улице Кубанской в Сочи.
Сообщается также, что в ходе допроса женщина признала свою вину и рассказала об обстоятельствах преступления — она заключена под стражу. Ребенок находится с отцом в Москве.
В настоящее время обвиняемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
«Ритуальное» связывание ремнями ребенка в Сочи проверит СК РФ.