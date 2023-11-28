14:04 (мск), источник: АиФ Кубань
На Кубани в ДТП с «Мерседесом» погибли водитель и пассажир «ВАЗа»
Отечественный автомобиль выехал на встречку и столкнулся с «Мерседесом».
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На Кубани в ДТП с «Мерседесом» погибли водитель и пассажир «ВАЗа», сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
ДТП произошло 28 ноября в 8:15 в Ленинградском районе.
По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2106» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем марки «Мерседес Спринтер». В результате аварии погибли 59-летние водитель и пассажир отечественного авто. Два человека в иномарке получили травмы.
Ранее мы сообщали, что в Крыловском районе Краснодарского края погиб водитель легковушки при столкновении с большегрузом. По предварительным данным, 48-летний водитель большегруза «Мерседес Бенз» с полуприципеом не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой». 85-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм.