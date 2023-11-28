14:19 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Челябинца будут судить за убийство женщины и поджог жилья
Дело 40-летнего мужчины рассмотрит Тракторозаводский суд.
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Его обвиняют в поджоге квартиры и убийстве своей знакомой.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в мае этого года пьяный челябинец в квартире по улице Карпенко на почве конфликта ударил свою 44-летнюю знакомую по голове, а затем нанес ей 10 ножевых ранений. От этого женщина погибла на месте.
После убийства челябинец поджег ее квартиру и скрылся. Огнем было уничтожено имущество четырех человек. Общая стоимость ущерба составила около 600 тысяч рублей.
«В ходе расследования уголовного дела на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью 664 тысячи рублей наложен арест», — прокомментировали в пресс-службе областного надзорного ведомства.