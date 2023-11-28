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14:49 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Женщина и 12-летний ребенок погибли в ДТП в Башкирии

В Нуримановском районе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Около 15:00 водитель «Киа Рио», двигаясь по автодороге Уфа-Иглино-Красная горка — Павловка, столкнулся с «ВАЗ-21213».

В результате аварии погибла 37-летняя женщина-водитель иномарки и ее 12-летний ребенок. Водитель и пассажир ВАЗ доставлены в больницу.

Подробности уточняются. Глава ГИБДД выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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