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15:30 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Латвийские спецслужбы пытались завербовать белоруса (оперативное видео)

Попытку вербовки латвийские силовики предприняли на границе, когда белорус намеревался выехать из Беларуси в Латвию. Как мужчине удалось вернуться в Беларусь, смотрите на видео.

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По данным белорусского Госпогранкомитета, инцидент на белорусско-латвийской границе произошел днем 15 ноября. Гражданин Беларуси намеревался пересечь границу в пункте пропуска «Патарниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), чтобы затем проследовать в Швецию. Однако в момент прохождения паспортного контроля мужчине поступило настойчивое предложение о «сотрудничестве».

На тот момент мужчина уже отдал документы на проверку сотрудникам пункта пропуска. Его проводили в отдельное помещение, где пришлось провести 3 часа, после чего запустили в кабинет, где женщина в гражданской одежде потребовала от него вести шпионскую деятельность.

«Ты будешь приносить нам информацию, а мы решим, что с тобой делать. Вопросы ты задавать не должен, я буду спрашивать, а твое дело — отвечать», ― цитирует Telegram-канал белорусского Госпогранкомитета рассказ мужчины.

По его словам, в адрес белоруса были озвучены угрозы о том, что его лишат документов и вида на жительство в Швеции, а просьбы об обращении к представителям Швеции или Беларуси были проигнорированы.

Как видно на оперативном видео Госпогранкомитета, мужчине удалось выбежать из помещения, где велся разговор, и несмотря на попытки его остановить, добраться до белорусской территории.

На данный момент белорусской стороной начато разбирательство. В латвийском пункте пропуска осталось все имущество мужчины, в том числе документы, автомобиль и лекарственные препараты, уточнили в ГПК.

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 Латвийские спецслужбы пытались завербовать белоруса (оперативное видео)
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