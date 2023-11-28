Латвийские спецслужбы пытались завербовать белоруса (оперативное видео)

По данным белорусского Госпогранкомитета, инцидент на белорусско-латвийской границе произошел днем 15 ноября. Гражданин Беларуси намеревался пересечь границу в пункте пропуска «Патарниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), чтобы затем проследовать в Швецию. Однако в момент прохождения паспортного контроля мужчине поступило настойчивое предложение о «сотрудничестве».
На тот момент мужчина уже отдал документы на проверку сотрудникам пункта пропуска. Его проводили в отдельное помещение, где пришлось провести 3 часа, после чего запустили в кабинет, где женщина в гражданской одежде потребовала от него вести шпионскую деятельность.
«Ты будешь приносить нам информацию, а мы решим, что с тобой делать. Вопросы ты задавать не должен, я буду спрашивать, а твое дело — отвечать», ― цитирует Telegram-канал белорусского Госпогранкомитета рассказ мужчины.
По его словам, в адрес белоруса были озвучены угрозы о том, что его лишат документов и вида на жительство в Швеции, а просьбы об обращении к представителям Швеции или Беларуси были проигнорированы.
Как видно на оперативном видео Госпогранкомитета, мужчине удалось выбежать из помещения, где велся разговор, и несмотря на попытки его остановить, добраться до белорусской территории.
На данный момент белорусской стороной начато разбирательство. В латвийском пункте пропуска осталось все имущество мужчины, в том числе документы, автомобиль и лекарственные препараты, уточнили в ГПК.